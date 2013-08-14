Держстат: Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився

Про це повідомляє Державна служба статистики на офіційному сайті.

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За інформацією Держстату, в січні-червні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року експорт товарів із України знизився на 8,7% - до 30,743 млрд дол., імпорт скоротився на 14,5% - до 34,963 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в першому півріччі 2013 року становив 0,88 (у першому півріччі 2012 року – 0,82).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-травні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, скоротився в 2,4 раза - до 2,433 млрд дол. Експорт товарів із України знизився на 3,5% - до 27,193 млрд дол., імпорт скоротився на 12,7% - до 29,626 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2013 року становив 0,92 (у січні-травні 2012 року – 0,83).

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році. За підсумками 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол., відповідно, в 2011 році.