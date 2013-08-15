Азаров - журналістці: Якщо ви вирішите народжувати, звертайтеся відразу до мене

Під час спілкування прем'єра з пресою на відкритті перинатального центру в Луганську журналістка одного з місцевих сайтів задала прем'єру питання про скарги читачів на те, що породіллям доводиться платити акушерам, повідомляє луганський ресурс 0642.

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"Преса як завжди перебільшує. Ми забезпечені усіма препаратами, щоб вирішити будь-яке питання, яке виникає при пологах. Якщо виникають такі випадки, тобто пряма лінія губернатора: будь ласка, говоріть, про це, я відразу буду приймати жорсткі рішення", - заявив губернатор області Володимир Пристюк.

А Азаров поцікавився у журналістки, чи є у неї діти, і як народжувала вона сама.

"Якщо ви вирішите народжувати, то звертайтеся відразу до мене", - сказав прем'єр-міністр, почувши негативну відповідь.