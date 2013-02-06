На Київщині буде перинатальний центр

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк.

На сьогодні працює робоча група, яка визначає план дій щодо порядку реконструкції та ведення в експлуатацію медичного закладу.

- Це дуже важливий медичний заклад для регіону, тому робота щодо створення такого центру має чітко виконуватися та контролюватися, - зазначив Анатолій Присяжнюк. - Це не заміна вивіски, а зміна підходу надання медичної допомоги новонародженим та матерям. Нове обладнання, сучасна діагно стика, кваліфікована медична допомога, яка буде розвиватися відповідно до світових стандартів.

Покращення репродуктивного здоров'я населення, зниження рівня материнської, малюкової захворюваності і смертності та поліпшення якості надання медичних послуг вагітним - це одне з найголовніших завдань нашої держави, - наголосив Анатолій Присяжнюк.

Київський регіон на сьогодні має найнижчий відсоток дитячої смертності при народженні по Україні.

Загалом на будівництво перинатального центру буде виділено майже 60 млн. грн.

Роботи щодо створення перинатальних центрів здійснюються на виконання ініціативи Президента України у рамках загальнонаціонального проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства».