У Житомирі на хабарі у майже 100 тисяч погорів чиновник з міськради

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Підозрюваного під час отримання хабара затримали співробітники Управління по боротьбі з економічними злочинами обласного управління МВС.

Детальніше прес-служба міліції обіцяє повідомити про подробиці цього випадку пізніше, після з’ясування усіх обставин події.

Наразі розпочато кримінальне провадження, проводиться розслідування справи.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Секторі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, «за попередніми даними, чиновник, вступивши в змову з 35-річним місцевим жителем, вимагав та отримав від представника приватного підприємця кошти в сумі 95 тисяч гривень в якості неправомірної вигоди за погашення заборгованості комунального підприємства міськради».

Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Затриманому чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років відповідно до частини 4 ст. 368 Кримінального кодексу України "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".