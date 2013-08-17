У Житомирі на хабарі у майже 100 тисяч погорів чиновник з міськради
У Житомирі за підозрою в отриманні 95 тис. грн хабара затримано посадовця міськради.
Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.
Підозрюваного під час отримання хабара затримали співробітники Управління по боротьбі з економічними злочинами обласного управління МВС.
Детальніше прес-служба міліції обіцяє повідомити про подробиці цього випадку пізніше, після з’ясування усіх обставин події.
Наразі розпочато кримінальне провадження, проводиться розслідування справи.
Як повідомили кореспондента УНІАН у Секторі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, «за попередніми даними, чиновник, вступивши в змову з 35-річним місцевим жителем, вимагав та отримав від представника приватного підприємця кошти в сумі 95 тисяч гривень в якості неправомірної вигоди за погашення заборгованості комунального підприємства міськради».
Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Затриманому чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років відповідно до частини 4 ст. 368 Кримінального кодексу України "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".