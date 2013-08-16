За хабар затримали мера райцентру
23:12, 16 серпня 2013Суспільство
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У Тернопільській області при отриманні неправомірної винагороди у сумі 2,2 тис. грн та 100 доларів затримано міського голову одного з районних центрів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, цю суму мер вимагав від жителя Теребовлянського району за надання йому дозволу на розміщення об’єкту надання послуг.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Водночас, як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, йдеться про міського голову міста Зборів.
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