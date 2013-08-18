На Одещині пограбували автобус із китайцями

У Комінтернівському районі Одеської області озброєні зловмисники пограбували автобус з громадянами Китаю. Про це УНІАН повідомило джерело в Головному управлінні МВС України в Одеській області.

За даними джерела, вночі біля села Кошари 3 невідомих напали на автобус, що їхав за маршрутом Миколаїв-Одеса. Зокрема, потерпілі їхали на промринок «Авангард», розташований на 7 км. траси Одеса-Овідіополь.

«Злочинці зупинили транспортний засіб, розклавши на дорозі «їжака», - сказало джерело.

Коли автобус зупинився, двоє озброєних грабіжника в масках увірвалися в салон і відібрали у пасажирів під загрозою фізичного насильства всі гроші, а їх співучасник у цей час «спустошував багажне відділення, в якому знаходилися товар та інші цінні речі».

За словами представника управління, йдеться про збитки потерпілих на мільйони гривень. Обставини НП з'ясовуються. Джерело додало, що за фактом події відкрито кримінальне провадження. Почато розслідування.

Правоохоронці переконані, що розбій проведено за чиїмось наведенням.