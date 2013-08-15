В Єгипті озброєні злочинці напали на групу російських журналістів

Співробітників телеканалу "Росія 24" атакували невідомі і, погрожуючи зброєю, забрали гроші і частину обладнання, повідомляє NEWSru.com.

"У тому, наскільки неспокійна зараз ситуація в країні, на особистому досвіді переконався спеціальний кореспондент ВДТРК Костянтин Панюшкин. Озброєні злочинці пограбували його знімальну групу", - зазначається в повідомленні програми "Вести".

Напад стався під час трансферу з аеропорту в готель.

Ніхто з журналістів не постраждав.

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"Ніхто не постраждав, вони навіть не забрали камеру. Вони узяли гроші і усі гаджети. На щастя, усі живі-здорові", - повідомили РІА "Новости" колеги журналістів.

"Зараз вони намагаються одержати допомогу військових і поліції, але поки безрезультатно", - відзначають на каналі "Россия 24".