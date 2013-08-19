ЗМІ: Мельника запідозрили у втечі до ліпшого друга у Францію

Петро Мельник, якого звинувачують у хабарництві, скористався для транзиту Білоруссю і тепер може ховатися у Франції у друзів.

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Про це повідомляють Вести.

Екс-ректор утік з 8-го на 9 серпня, позбувшись електронного браслета стеження. Він знаходиться в міжнародному розшуку.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилися документи, в яких підтверджується, що Мельник вночі 9 серпня перетнув кордон з Білоруссю. Нібито для того, щоб пройти наших прикордонників, скористався паспортом рідного брата Олександра. У той же час у Держприкордонслужбі спростовують, що їхні працівники випустили втікача з країни: «Інтернет як смітник, і там може з'явитися все що завгодно. Там немає підтвердження, що документи справжні».

«У вівторок його викликали до міліції давати свідчення після втечі Петра Володимировича. Він кинувся за паспортом, так як потрібно було для міліції пред'явити, а його немає, - каже племінник Мельника Роман, який проживав з екс-ректором, поки той був під домашнім арештом. - Петро в Австрії? Навряд чи, я не чув, щоб там були у нього друзі. Можливо, він у Франції. Я чув, там живе його кращий друг Піскун (Святослав, екс-генпрокурор. - Авт.)».

У той же час перетин кордону може бути хитрим планом Мельника, щоб заплутати міліцію. Джерело в МВС сказало, що люди, що підтримують Мельника, розміщують в інтернет-ЗМІ дезінформацію, щоб заплутати слідство. А насправді, швидше за все, Мельник знаходиться в Україні.

«Таке в практиці вже бувало, коли втікач нібито ненароком «засвітиться» на кордоні і незабаром непомітно повертається назад додому, - вважає детектив і екс-начальник відділу по боротьбі з оргзлочинністю в МВС Олександр Тараксеев. - У той же час всі сили міліція кидала на пошуки його в тій країні, де він нібито залишився, а втікач спокійно відсиджується десь у селі. На його місці я ховався б або в Україні, або в країнах СНД. У Європі відповідально ставляться до упіймання тих, хто в розшуку ».