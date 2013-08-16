ЗМІ: Брат Мельника влаштував цілі автоперегони, втікаючи від журналістів
Брат колишнього ректора Податкової академії Петра Мельника Олександр запевнив журналістів, що він не давав братові свого паспорта.
Про це повідомляють журналісти ТСН, які поспілкувалися з Олександром Мельником.
Проте спершу брат ректора-втікача сам утікав від знімальної групи, влаштувавши справжні автоперегони Ірпенем. Потім він таки зупинився, але паспорт показувати відмовився, заявивши, що не знає, де той знаходиться. Як і начебто не знає нічого про місцезнаходження брата.
"Стерегти треба було! Ви попитайте тих, що упустили його! Якщо навіть й пройшов кордон з моїм паспортом, то там не Петро Володимирович винуватий, а ті, хто його упустив", - сказав Олександр Мельник.
Як повідомляв УНІАН, адвокат екс-ректора ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника заявив, що той не перетинав кордон з Білоруссю і зараз лікується в Україні.