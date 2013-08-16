ЗМІ: Брат Мельника влаштував цілі автоперегони, втікаючи від журналістів

Про це повідомляють журналісти ТСН, які поспілкувалися з Олександром Мельником.

Проте спершу брат ректора-втікача сам утікав від знімальної групи, влаштувавши справжні автоперегони Ірпенем. Потім він таки зупинився, але паспорт показувати відмовився, заявивши, що не знає, де той знаходиться. Як і начебто не знає нічого про місцезнаходження брата.

"Стерегти треба було! Ви попитайте тих, що упустили його! Якщо навіть й пройшов кордон з моїм паспортом, то там не Петро Володимирович винуватий, а ті, хто його упустив", - сказав Олександр Мельник.

Як повідомляв УНІАН, адвокат екс-ректора ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника заявив, що той не перетинав кордон з Білоруссю і зараз лікується в Україні.