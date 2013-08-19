У Запоріжжі міліціонерів підозрюють у розбійному нападі на підлітків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Злочин було скоєно 12 серпня у Жовтневому районі Запоріжжя, де невідомі, назвавшись співробітниками міліції і погрожуючи схожим на пістолет предметом, затримали, заштовхали в автомобіль і сильцем утримували в ньому 3 молодих людини, вимагаючи від них велику суму грошей, за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків.

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Як повідомили у прес-службі прокуратури, з 14 серпня матеріали щодо даної події вивчалися прокуратурою Запоріжжя, в результаті чого під підозру у скоєнні злочину з кваліфікацією за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, скоєний за попередньою змовою групою осіб), потрапили співробітники запорізької міліції.

«Під час проведення оперативно-слідчих заходів були одержані дані можливої причетності до скоєння даного злочину співробітників міліції. У зв'язку з цим ухвалено рішення про проведення досудового слідства у даній справі прокурором Запоріжжя», - повідомили у прес-службі.

Співробітники якого саме підрозділу ГУ МВС України у Запорізькій області підозрюються у скоєнні розбійного нападу, в прокуратурі не уточнили і відзначили, що на даний момент нікого із підозрюваних не затримано.