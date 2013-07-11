За збут наркотиків затримали оперуповноваженого міліції

Підозрюваний налагодив збут психотропної речовини – метамфетаміну в особливо великих розмірах серед наркозалежних.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у червні цього року у рамках кримінального провадження СБУ задокументувала три факти збуту наркотику на загальну суму 11 тис. гривень.

Зокрема, увечері 9 липня у центрі Запоріжжя співробітники СБУ спільно з обласною прокуратурою затримали капітана міліції «на гарячому» під час отримання від місцевого жителя 5 тис гривень за чергову партію наркотичної речовини. Під час затримання зловмисник чинив опір працівникам СБУ.

У ході особистого обшуку затриманого правоохоронці виявили та вилучили у нього пакетик з речовиною білого кольору орієнтованою вагою 100 грамів. Наразі вилучену речовину направлено до НДЕКЦ при ГУ МВСУ в Запорізькій області для проведення відповідної експертизи.

У ході проведення обшуку за місцем проживання міліціонера виявлено та вилучено декілька згортків з наркотичною речовиною.

За матеріалами СБУ прокуратурою Запорізької області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.