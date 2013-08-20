Івано-Франківська облрада так і не схвалила видобуток сланцевого газу

Як передає кореспондент УНІАН, після тригодинного обговорення узгодження проекту Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки «Олеська» між державою Україна, компанією «Шеврон Юкрейн Б. В.» та товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Олеська», рішення не було прийнято.

Проект рішення облради, запропонований сьогодні облдержадміністрацією, не набрав необхідної кількості голосів навіть «за основу». Підтримали пропозицію тільки 40 зі 114 депутатів облради.

Протокольно доручено голові облради звернутися до уряду з пропозицією внести зміни до Угоди, запропоновані депутатами й обласною робочою групою, і тоді знову повернутися до цього питання.

На тему: У Азарова вирішили, хто буде ділити сланцевий газ з Shell

На сьогоднішньому засіданні були присутні народні депутати України та міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

У своєму виступі міністр зазначив, що уряд пішов назустріч територіальній громаді, і в Угоду включено пункт про передачу області 10% коштів прибутку від видобутку газу.

За його словами, компанія Сhevron як переможець конкурсу на першому етапі розвідки вкладе в проект 350 млн дол, на першому етапі видобування - 3 млрд дол. Також будуть створені тисячі робочих місць, розроблена програми соціального забезпечення населення і т.ін.. Саму Угода він назвав доленосною для України, оскільки вона «забезпечить енергетичну й економічну незалежність держави».

Не голосувати за дану угоду закликали фракції «Батьківщина» та «Свобода» в облраді.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення договорів про розділ продукції щодо Юзівського (Донецька та Харківська області) та Олеського (Львівська область) майданчиків із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції при видобутку газу на Олеському та Юзівському майданчиках стали компанії Сhevron і Shell.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України продовжив термін підписання Угоди про розділ продукції з американською компанією Chevron з видобутку сланцевого газу на Олеському майданчику (Львівська та Івано-Франківська обл.) до 24 серпня 2013 року. Рішення закріплене розпорядженням Кабміну від 12 червня 2013 року.

Раніше уряд вирішив передати проект угод про розподіл продукції (УРП) щодо Олеської площі для узгодження у Львівський та Івано-Франківська облради.

Прогнозовані ресурси на Олеському майданчику, який розташований на території Львівської та Івано-Франківської областей, складають 3 трлн кубічних метрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій і 25 млрд грн - на етапі промислової розробки.