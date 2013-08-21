Дівчина вистрибнула з третього поверху, щоб втекти від ґвалтівника

Як повідомили УНІАН у прес-службі Макіївського міськуправління міліції, минулого тижня 14-річна дівчина перебувала в під'їзді одного з будинків по вулиці Щербакова. До неї підійшов незнайомий чоловік, схопив за руку і силою затягнув у квартиру, де насильно намагався вступити з нею в статевий зв'язок. Скориставшись тим, що ґвалтівник відволікся, дівчина вистрибнула з вікна третього поверху. Опинившись на вулиці, вона подзвонила мамі.

Потім мама з донькою приїхали в Радянський райвідділ міліції, де заявили про те, що трапилося.

У міліції розповіли, що при подачі заяви дівчинці стало погано, правоохоронці викликали «швидку допомогу», і лікарі прибули вчасно, оскільки під час падіння з 3 поверху неповнолітня отримала травму, і згодом її в лікарні прооперували.

За словами начальника карного розшуку Радянського райвідділу міліції Олексія Нечаєва, завдяки професійним і грамотно проведеним діям, вже через дві години правопорушник був затриманий, ним виявився 42-річний раніше судимий місцевий житель.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.152 КК України (зґвалтування неповнолітньої), йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Фігурант знаходиться під вартою.