Нафта продовжує дешевшати на тлі очікувань новин від ФРС США

Так, ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,14% - до 109,74 долара за барель.

Вартість вересневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI опустилася на 1,97% і становить 104,79 долара за барель, передає Bloomberg.

Деякі аналітики пов'язують зниження цін з переглядом загальних тенденцій на ринку - велику кількість грошей було виведено з ринку у зв'язку з невизначеністю щодо стимулюючої політики ФРС.

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У той же час, зниження вартості нафти стримується публікацією даних від Американського інституту нафти (API), згідно з якими запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 16 вересня, знизилися на 1, 2 мільйона барелів. Дані перевершили очікування аналітиків.