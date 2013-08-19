Україна за 7 місяців імпортувала нафти майже на $ 3 мільярди

При цьому Міндоходів не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

На тему: Україна цьогоріч імпортувала газу на $5,5 мільярда

Згідно з повідомленням, найбільшими постачальниками нафтопродуктів до України за перші 7 місяців 2013 року стали Білорусь - 1,346 млрд дол., Російська Федерація - 0,913 млрд дол., Литва — 0,337 млрд дол., Польща — 0,21 млрд дол., Румунія — 0,101 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, нафтопереробна компанія «Орлен Летува» (Литва) і дочірня компанія білоруської нафтової організації «БНК» - «БНК-Україна» заявили про намір поставити до України до кінця 2013 року по 1 млн. тонн нафтопродуктів кожна.

Україна за підсумками 2012 року імпортувала нафтопродуктів із Білорусі, РФ, Литви та інших країн на загальну суму 8,839 млрд дол.

Імпорт нафтопродуктів із Білорусі за 2012 рік становив 3,726 млрд дол., із Російської Федерації – 1,631 млрд дол., із Литви – 0,715 млрд дол., з інших країн - 1,535 млрд дол.