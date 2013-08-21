На Київщині голова сільради погорів на хабарі у 50 тисяч

18:31, 21 серпня 2013
Суспільство
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Сьогодні прокуратурою Києва спільно зі співробітниками СБУ та МВС було викрито голову однієї із сільських рад Бориспільського району Київської області під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. грн.

хабар / Фото : transkarpatia.net

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, таку суму сільський голова вимагав та отримав від громадянина за виділення йому 25 соток землі на території села.

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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди у великому розмірі.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії.

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