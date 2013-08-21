В Одесі двоє на "Тойоті" з російськими номерами побили журналістів

Як повідомляє відділ зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, сьогодні о 15.35 хв. по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що в Одесі, на 16-й станції Великого Фонтану на знімальну групу «Третього цифрового каналу» напали невідомі.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції. Встановлено, що представники телеканалу після виконання редакційного завдання на автомобілі їхали по дорозі з одностороннім рухом. Назустріч їм, порушуючи правила дорожнього руху, виїхав автомобіль «Тойота», заблокувавши рух транспорту в дозволеному напрямку.

Співробітники телеканалу попросили порушників від'їхати назад і дати можливість проїхати. У цей момент з «Тойоти» вийшли двоє чоловіків і каменем розбили скло в машині журналістів, після чого почали їм наносити тілесні ушкодження. Один з нападників при цьому погрожував ножем.

«Журналісти змогли зафіксувати ці дії за допомогою фотокамери в режимі відеозйомки. Надалі один з нападників вирвав камеру з рук журналіста, сів у свій автомобіль і порушники втекли. Свідкам події вдалося зняти з автомобіля нападників держномерні знаки», - повідомили у відділі.

На затримання правопорушників були орієнтовані екіпажі патрульної служби міліції та ДАІ. По гарячих слідах підозрювані чоловіки були затримані і доставлені в Київський районний відділ міліції Одеси.

На даний момент слідством встановлюються всі обставини події та вирішується питання про визначення правової кваліфікації.

Як повідомив в репортажі вищеназваний телеканал, у журналіста Олексія Іщенка зловмисники відібрали особистий мобільний телефон, у оператора Дмитра Іщенка - відеокамеру.

Нападники на журналістів пересувалися на автомобілі з російськими номерами, з кодом 95.