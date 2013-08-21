У Харкові росіянин на Land Rover побив журналіста, який його знімав

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 19 серпня до Ленінського райвідділу міліції надійшла заява від 36-річного відеооператора ТОВ «Телерадіокомпанія «Сімон» про те, що на вулиці Полтавський шлях невідомий чоловік ударив його в обличчя та зламав штатив для відеокамери.

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На місце події виїхало керівництво райвідділу та слідчо-оперативна група. По «гарячих слідах» інспектори патрульної служби у скоєнні злочину викрили 40-річного громадянина Російської Федерації.

Міліціонери встановили, що того дня росіянин їхав містом на своєму автомобілі «Ленд Ровер», за кермом знаходився його товариш. В районі Озерянського храму на вулиці Полтавський шлях двигун автомобіля несподівано загорівся.

Під час гасіння пожежі до чоловіків підійшла знімальна група ТОВ «Телерадіокомпанія «Сімон» і оператор почав знімати місце події. Власник джипа почав сваритися з відеооператором, наніс йому тілесні ушкодження та пошкодив штатив для камери.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення. За даним фактом проводиться подальша перевірка.