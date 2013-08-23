На Банковій підняли державний прапор (фото)

Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України, яка традиційно відбулася на площі перед Адміністрацією глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на площі вишикувалася рота Почесної варти у складі представників трьох родів військ.

Державний Прапор України був урочисто піднятий під час виконання військовим оркестром Державного Гімну України.

Воїни Почесної варти пройшли перед Президентом урочистим маршем.

День Державного Прапора святкується 23 серпня згідно з Указом Президента України від 23 серпня 2004 року.