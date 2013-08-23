Україна святкує День державного прапора

Сьогодні о 10.00 президент України Віктор Янукович візьме участь в урочистій церемонії підняття Державного прапора України (вул. Банкова, 11).

Як повідомляє прес-служба Президента, захід транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України.

На тему: День Незалежності в Києві: Повалій, Сердючка, Скрипка і парад вишиванок

Як відомо, свято започаткував своїм указом у 1994 році тодішній президент Леонід Кучма. День державного прапора вшановує вчинок групи народних депутатів УРСР, які 23 серпня 1991 року внесли до зали засідань Верховної Ради великий синьо-жовтий стяг. Ця подія відбувалась на фоні провалу так званого "серпневого путчу", коли самопроголошений «Державний комітет з надзвичайного стану» (ДКНС) намагався усунути від влади президента СРСР Михайла Горбачова.

Офіційний статус Державного він отримав у січні 1992 року.