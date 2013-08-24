В Луцьку створили живу карту України, а в Сумах проходять одразу п'ять фестивалів

Як передає кореспондент УНІАН, серед них – обласний фестиваль «Вишиванка-фест», фестиваль силачів «Багатирські ігри», фестиваль громадських організацій «Global Village», дитячий фестиваль «Літо в місті» і музичний фестиваль «Вільній кРОК».

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Зокрема, найбільший з них – фестиваль «Вишиванка-фест» – проходить уперше. Гостей і жителів Сумської області чекає конкурс на кращу вышиванку, виставка народного мистецтва, майстер-класи народних промислів, з плетіння української коси, графіті, дегустації українських страв, зокрема сала і каші, а також творчі виступи виконавців.

У Сумському парку «Казка» під час дитячого фестивалю «Літо в місті» відбудеться конкурс дитячого малюнка на асфальті, показовий виступ етно-ходулиста, караоке, конкурсно-розважальна програма для дорослих і дітей.

У рамках традиційного Дня громадських організацій, що проводиться в День Незалежності України, проходить фестиваль «Global Village». Стажисти організації AIESEC демонструють унікальність своїх культур і країн, представляючи національні страви, звичаї, виступи і традиційне вбрання. Мета проекту – підвищити інтерес до пізнання культури інших країн, розширити знання про їхні традиції і побут, позитивно вплинути на суспільство шляхом подолання національних стереотипів. У цьому фестивалі беруть участь представники Малайзії, Бахрейну, Польщі і Єгипту.

О 17:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться музичний фестиваль «Вільній кРОК».

Також сьогодні увечері за підтримки Сумського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» на Покровській площі відбудеться фестиваль силачів «Багатирські ігри».

Тим часом у Луцьку люди у вишиванках створили карту України. За попередніми даними, в акції “Українська вишиванка” взяло участь близько тисячі людей, хоча на Театральному Майдані, де відбувалась акція, зібралося близько двох тисяч людей у вишиванках.

Як передає кореспондент УНІАН, в певний момент ведучий оголосив початок акції виголошуючи слова “Слава Україні!”.

В той момент фотографи з сусідньої багатоповерхівки фотографували “живу” карту України. Учасники акції тримали жовті та блакитні листки паперу, тому карта України мала жовто-блакитне забарвлення.

Після цього ведучий оголосив переможців акції у різних номінаціях: найменший учасник акції; найповажніший учасник акції; найпатріотичніші бабуся та дідусь; вишиванка поколінь та інші.

По завершенню акції на головній площі міста відбулось Кобзарське віче.

Зараз проходить масовий велопробіг вулицями міста, присвячений Дню Незалежності України.