Заради ЄС: Україна вимагає у Росії кредит в $2 мільярди на запаси газу

Київ і Москва почали переговори про збільшення обсягів закачування газу в підземні сховища (ПСГ), повідомляє КоммерсантЪ-Украина з посиланням на два високопоставлені джерела в Газпромі й українському Міненерго.

Раніше Україна заявляла, що закачає тільки необхідні їй 14 мільярдів кубометрів, а російська монополія вимагала збільшити цей обсяг до 19 мільярдів кубометрів для забезпечення безперебійного транзиту в ЄС.

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"Ми не хочемо повторення ситуації 2009 і 2011 років, коли нас звинуватили в тому, що ЄС недоотримав російський газ. Насправді це Газпром знизив обсяги прокачування, але довести це ми не змогли - наша газотранспортна система досі не скрізь обладнана лічильниками, які б показали, скільки газу зайшло з території Росії ", - пояснив співрозмовник видання в Міненерго.

Зараз Україна запропонувала Газпрому два варіанти врегулювання проблеми. "Перший - ми можемо дозволити зберігати в підземних газосховищах резервний об'єм газу, не стягуючи плату за його підйом. Другий - ми купимо цей газ, але тільки за умови, якщо Газпром або Газпромбанк нададуть безвідсотковий кредит на його закупівлю і продовжать вже отримані раніше кредити", - говорить джерело в Міненерго.

Від першого із запропонованих варіантів Газпром вже відмовився. Джерело в російській монополії підтвердило, що варіант закачування газу за рахунок кредиту Газпромбанку зараз розглядається, проте можливість надання безвідсоткового кредиту він не став коментувати.

Нагадаємо, формування запасу в 4-5 мільярдів кубометрів газу для підстраховки споживачів газу з ЄС на випадок дуже холодної зими зазвичай здійснювала саме НАК Нафтогаз України. Але цього року в Міненерго заявили, що відмовляються від такої практики, і якщо Газпром має бажання, він може закупити газ за свій рахунок.