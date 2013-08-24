Янукович нагородив Табачника і Захарченка орденами

Президент України Віктор Янукович з нагоди Дня Незалежності України та за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм відзначив державними нагородами кілька десятків громадян.

На тему: Янукович упевнений, що Україну оминуть соціальні потрясіння та конфлікти

Зокрема, згідно з указом, оприлюдненим на офіційному сайті глави держави, орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня нагороджено генерального директора – художнього керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Г.Г.Верьовки, Анатолія Авдієвського; міністра освіти і науки України Дмитра Табачника. Орден «За заслуги» І ступеня отримав співак, доцент кафедри Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського Володимир Гришко; голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович; орден "За заслуги" ІІ ступеня - народний депутат Артем Пшонка. Орденами «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджені народні депутати Юрій Іванющенко, Давид Жванія, а також міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала голова правління акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» Валентина Арбузова, орден Данила Галицького - екс-мер Києва Олександр Омельченко.