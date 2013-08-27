Двоє молодиків у Макіївці прийшли сваритися в магазин з карабіном і гранатою

Як повідомили УНІАН у прес-службі Макіївського міськуправління міліції, близько опівночі у Червоногвардійський райвідділ міліції надійшов дзвінок від мешканки селища Свердлова, яка повідомила, що в приміщенні магазину знаходиться хлопець, який погрожує відвідувачам предметом, схожим на автомат.

Після прибуття на місце співробітники міліції затримали молодика, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, і у нього був вилучений предмет, схожий на автомат.

За словами слідчого Червоногвардійського РВ Макіївського МУ Максима Машкіна, було встановлено, що того вечора 22-річний затриманий правопорушник разом зі своїм 19-річним знайомим після вживання спиртних напоїв стали поводити себе в магазині зухвало стосовно інших відвідувачів, на що неодноразово отримували усні зауваження. Для вирішення словесного конфлікту один із зловмисників запропонував своєму знайомому сходити до нього додому і «принести сумку зі зброєю».

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Через деякий час молодий чоловік повернувся і приніс у чохлі від тенісних ракеток карабін і гранату. Один із зловмисників, озброївшись карабіном, став усім погрожувати, а другий злякався і втік, кинувши біля магазину гранату.

«Хуліган надів кільце від гранати собі на палець, а гранату кинув у бік. При її падінні від детонації запалу стався тільки невеликий удар, сама вона на щастя не вибухнула», - пояснив Машкін.

Під час проведення слідчих дій затриманий 22-річний правопорушник розповів, що гранату і карабін він взяв у свого знайомого, у якого також є обріз мисливської рушниці з патронами і два пістолети.

Стосовно 22 - річного громадянина відкрито кримінальну справу за ч.1 ст.129 КК України (Погроза вбивством), крім того, щодо нього та інших фігурантів порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.