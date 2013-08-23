Суд оголосив вирок "бєлгородському стрільцю"

Про це повідомляє РІА Новини із залу суду.

"Остаточне покарання Помазунові призначити у вигляді довічного ув'язнення у виправній колонії особливого режиму з обмеженням волі на строк два роки", - оголосив суддя.

Утримувати "стрільця" будуть під вартою до набуття вироком чинності.

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Сергій Помазун, який влаштував бійню в центрі Бєлгорода 22 квітня, звинувачувався у розбійному нападі на магазин зброї "Полювання", вбивстві шести людей, в розкраданні зброї і боєприпасів, і нападі на поліцейського.

Прокуратура зажадала для Помазун довічного ув'язнення. Суд погодився з вимогою сторони обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня 31-річний Помазун відкрив вогонь у збройовому магазині в центрі Бєлгорода, убивши трьох осіб, а після виходу на вулицю розстріляв ще трьох. На місці загинули п'ятеро, 16-річна школярка померла в реанімації.

Помазун був затриманий пізно ввечері 23 квітня після великомасштабної операції правоохоронних органів.