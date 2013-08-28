Контрабандисти на дельтаплані переправили в Польщу 10 тисяч пачок цигарок

Як повідомили УНІАН у прес-служба польських прикордонників, контрабандисти днями зуміли таким чином переправити через кордон 10 тисяч пачок сигарет вартістю понад 50 тисяч доларів.

"Контрабанду скинули на поле неподалік місцевості Бобрувка поблизу Ярослава, 26 кілометрів від польсько-українського кордону. Це сталося після першої години ночі. Місце, куди треба було скинути сигарети, було позначене освітленими ліхтариками, спрямованими в небо", - відзначили прикордонники.

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Вони зазначили, що пілот дельтаплану, котрий скинув сигарети з висоти 100 метрів, відлетів одразу назад в Україну, а на місці прикордонникам вдалося затримати двох чоловіків, котрі мали забрати цю контрабанду.

Чоловіки мали при собі паралізатор, gps, а в машині, якою вони планували перевезти контрабанду, теж були спеціальні цвяхи, аби пробити колеса автомобіля у випадку переслідування.

Затриманим чоловікам 24 та 27 років.

Польські прикордонники повідомили, що поінформували про цю справу своїх українських колег, не уточнивши, чи їм вдалося когось затримати в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України повідомили, що вночі під час перевірки державного кордону прикордонники відділу «Краківець» Мостиського загону помітили малий літальний апарат. Прикордонний наряд почув шум двигуна літального апарата, а потім і сам дельтаплан, який прямував до Польщі, а згодом в зворотному напрямку.

Про виявлення в повітряному просторі маломірного літального апарату прикордонники одразу ж повідомили підрозділи протиповітряної оборони, взаємодіючі підрозділи, а також польських колег.

Внаслідок проведених заходів від суміжної сторони невдовзі була отримана інформація про виявлення та затримання поблизу населеного пункту Домброва двох громадян Польщі з 4 пакунками цигарок, які, можливо, причетні до незаконної переправи тютюнових виробів повітряним шляхом.