Прикордонники помітили дельтаплан, який літав до Польщі і назад

Прикордонний наряд почув шум двигуна літального апарата, а потім і сам дельтаплан, який прямував до Польщі, а згодом в зворотному напрямку, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Про виявлення в повітряному просторі маломірного літального апарату прикордонники одразу ж повідомили підрозділи протиповітряної оборони, взаємодіючі підрозділи, а також польських колег.

Внаслідок проведених заходів від суміжної сторони невдовзі була отримана інформація про виявлення та затримання поблизу населеного пункту Домброва двох громадян Польщі з 4 пакунками цигарок, які, можливо, причетні до незаконної переправи тютюнових виробів повітряним шляхом.

Для відслідковування маршруту руху літального апарату та подальшого ведення моніторингу повітряного простору охоронцями кордону Мостиського та Львівського прикордонних загонів наразі проводяться пошукові дії з метою встановлення місця зльоту й посадки малого літального апарату та осіб, які причетні до даної протиправної діяльності.