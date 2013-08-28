У ЗМІ з'явилися кадри тарана човна українських рибалок росіянами (відео)
19:11, 28 серпня 2013Суспільство
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У розпорядженні журналістів опинилося відео гонитви і зіткнення катера російських прикордонників з човном українських рибалок в Азовському морі.
У розпорядженні журналістів опинилося відео зіткнення катера росіян з човном українських рибалок в Азовському морі.
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На відео видно, що росіяни влаштували гонитву за човном рибалок. Ті намагалися втекти від переслідувачів. Однак прикордонники їх наздогнали і протаранили, повідомляє ТСН.
Після тарану човен українських рибалок перевернувся і всі вони опинилися у воді. Лише один зміг вхопитися за перевернутий човен.
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