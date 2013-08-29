Тюремники спростовують, що Лозінському пом’якшили покарання

Як повідомляє прес-служба ДПтСУ, "даний засуджений з квітня 2012 року по теперішній час відбуває кримінальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі у Бориспільській виправній колонії Київської області (№119)".

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За період відбування покарання він допустив одне грубе порушення вимог режиму утримання, за що на нього було накладено дисциплінарне стягнення. Заохочень Лозінський від адміністрації установи не має.

У період з 1 липня по 23 серпня цього року він був працевлаштований в установі на дільниці «Майстерня СТО».

Згідно зі ст.101 Кримінально-виконавчого кодексу України, 1 липня відносно Лозінського формально наступила пільга у вигляді можливості переведення його до дільниці соціальної реабілітації (дільниця соціальної реабілітації (ДСР) – структурна дільниця установи, яка створюється поза межами охоронюваної зони установи, і туди переводяться засуджені, які довели адміністрації установи, що вони стають на шлях виправлення, мають добру поведінку, гідне ставлення до праці, є прикладом для інших засуджених. Рішення про застосування такої пільги відносно кожного засуджено приймається відповідною комісією установи).

Однак керівництвом установи відносно Лозінського не було застосовано норму ст.101 КВК, оскільки згідно з характеристикою зазначений засуджений не заслуговує на дану пільгу.

Лозінський утримується на загальних умовах у Бориспільській виправній колонії (№119), йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня 2011 року вироком Дніпровського райсуду Києва Лозінського було позбавлено волі на 15 років за вбивство жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника, що сталося 16 червня 2009 року на території мисливських угідь на Кіровоградщині.

Газета «Сегодня» повідомила, що Лозінський може скоро вийти на волю. За даними джерела у Державній пенітенціарній службі, у колонії Лозінському істотно пом'якшили умови утримання, перевівши на дільницю соціальної реабілітації.