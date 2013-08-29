ЗМІ: Лозинський може незабаром вийти на свободу

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на інформоване джерело в Держпенітенціарній службі .

«Ділянка соцреабілітації - це проміжний майданчик перед виходом на волю. Це означає , що скоро його можуть випустити , - говорить джерело . - Там не настільки суворий контроль з боку адміністрації і режим передбачає , що людину як би всебічно готують до нормального життя , щоб вона краще адаптувалася до нього після зони».

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Таким чином, Лозинського, засудженого в 2011-му Дніпровським райсудом Києва до 15 років (нещодавно Вищий спецсуд зменшив термін до 10 років, 3 з яких він уже відсидів), ймовірно, готуються випустити на волю .

«У цьому не було б нічого особливого , якби він на зоні зарекомендував себе позитивно, - каже колишній працівник тюремного відомства, який перебуває зараз на пенсії. - Засудженого можуть перевести на ділянку соцреабілітації після відбуття однієї третини терміну, і формально Лоза в цю категорію потрапляє. Але раніше він відмовлявся працювати. Так що чим він заслужив таку честь, незрозуміло».

Співрозмовник додав , що адміністрація часто заплющує очі на різного роду порушення, що допускаються тими , хто переведений на ділянку соцреабілітації: «Там немає і колючого дроту , а якщо хтось увечері піде до когось на ніч у гості з сусіднього селища , це не вважається втечею і , відповідно, не карається ( звичайно, якщо людина вранці повернеться)».

За інформацією з колонії, Лозинський переглянув колишнє ставлення до праці і зараз старанно працює, як і інші засуджені, яким пом'якшили режим утримання, щоб в недалекому майбутньому вийти за УДЗ ( тобто раніше, ніж належить, так зване умовно - дострокове звільнення) .

У колонії уточнили, що ділянка соцреабілітації (у побуті - «піонертабір») розташована на території зони.

Тим часом, адвокат Віктор Грицюк не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що нині його підзахисний перебуває саме там.

Нагадаємо, Лозинський зустрів свою майбутню жертву Валерія Олійника на полюванні і завдав йому безліч важких травм, за те, що той нібито зайшов в угіддя екс-нардепа.

«Лозинський почав завдавати ударів руками і ногами в область голови, по тулубу і кінцівкам. Потім Лозинський , який перебував у стані алкогольного сп'яніння, з рушниці вистрілив Олійнику в праву ногу, від чого той практично втратив можливість самостійно пересуватися» , - було сказано в першому вердикті у справі Лозинського.

Олійник помер у машині швидкої допомоги.