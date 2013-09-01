ЗМІ: Українські виробники вагонів втрачають замовлення з вини Росії

Вчора Крюківський вагонобудівний завод і "Дніпровагонмаш" заявили про різке скорочення виробничих планів. Підприємства скаржаться на насичення ринку та відтік клієнтів після блокування українського імпорту Росією, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

Відразу кілька великих клієнтів нещодавно скоротили закупівлі вагонів, розповів директор з економіки, фінансів та перспективного розвитку КВБЗ Ігор Манаєнков.

"Вони пояснюють це перенасиченням ринку , хоча ще кілька місяців тому говорили про великі обсяги закупівель", - зазначає він.

На тему: Митна блокада: Близько тисячі вагонів стоїть на кордоні РФ з Україною

З тієї ж причини один з клієнтів "Дніпровагонмашу" замість задекларованих 1000 вагонів взяв тільки 400, говорить комерційний директор-керуючий компанією "Дніпровагонмаш" Андрій Дем'янов, не називаючи ім'я клієнта.

Насправді, перешкоджають збуту вагонів російські чиновники, вважають у Дніпровагонмаші.

"Наші клієнти, російські лізингові компанії, зараз бояться вкладати кошти в українські вагони, враховуючи ризики, пов'язані з простоєм українських товарів на російській митниці" , - сказав Дем'янов.

Тепер Крюківський вагонобудівний завод ( КВБЗ) в цьому році виробить майже в два рази менше вагонів, ніж торік - всього 6 тисяч, заявив учора журналістам голова правління підприємства Євген Хворост. Ще навесні компанія планувала випустити 8 тисяч вагонів.

У "Дніпровагонмаші" розповіли , що також переглянули обсяги виробництва - випуск скоротиться на 40-50% порівняно з минулим роком, а не на 20 % , як прогнозувалося навесні.