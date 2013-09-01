ЗМІ: Дорожній контроль відновлює знищені ДАІ кадри насильства над журналістом

Фахівці стверджують, що цей запис можна відновити. Про це повідомляє Радіо Свобода зі слів самого журналіста, який підтвердив факт свого побиття правоохоронцями.

За його словами, у суботу він звернувся до травмпункту. Медики констатували забій грудної клітини і м’яких тканин голови. У суботу ввечері і в ніч на неділю журналіст почувався зле.

На тему: Співробітники спецпідрозділу ДАІ Кобра побили журналіста - ТВі

Віктор Міняйло, який нині працює редактором програми «Автомандри» на каналі ТВі, протягом багатьох років був співробітником Радіо Свобода.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що за даними каналу ТВі, Віктора Міняйла зупинили під Києвом співробітники спецпідрозділу ДАІ "Кобра", які, дізнавшись, що чоловік має при собі близько двох тисяч гривень, запросили його до автомобіля, де били і погрожували, поки він не віддав їм гроші.