Співробітники спецпідрозділу ДАІ Кобра побили журналіста - ТВі

Як повідомляє ТВі, Міняйло їхав забирати собаку після складної операції. На світлофорі його зупинили співробітники ДАІ, перевірили документи, а коли довідалися, що він везе гроші на дорогу операцію, відмовившись представитися, запропонували пройти в їхню машину номер 0287.

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Коли Міняйло почав знімати їх на мобільний телефон, один спецназівець схопив ззаду за руки, а інший зі словами "ср..ий пісака начитався інтернету" почав бити кулаками по голові, в груди і живіт. Вони затягли його в машину, відмовилися надати телефон, щоби подзвонити дружині і колегам, і погрожували фізичною розправою. Коли Міняйло віддав їм 2 тисячі гривень, які віз, щоб оплатити операцію, вони його відпустили.

Віктор Міняйло написав заяву в міліцію. За його словами, співробітники "Кобри" вже зверталися до нього, щоби залагодити ситуацію.