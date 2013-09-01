Співробітники спецпідрозділу ДАІ Кобра побили журналіста - ТВі
Учора, 31 серпня, поблизу Києва журналіста ТВі, редактора програми «Автомандри» Віктора Міняйла побили співробітники ДАІ.
Як повідомляє ТВі, Міняйло їхав забирати собаку після складної операції. На світлофорі його зупинили співробітники ДАІ, перевірили документи, а коли довідалися, що він везе гроші на дорогу операцію, відмовившись представитися, запропонували пройти в їхню машину номер 0287.
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Коли Міняйло почав знімати їх на мобільний телефон, один спецназівець схопив ззаду за руки, а інший зі словами "ср..ий пісака начитався інтернету" почав бити кулаками по голові, в груди і живіт. Вони затягли його в машину, відмовилися надати телефон, щоби подзвонити дружині і колегам, і погрожували фізичною розправою. Коли Міняйло віддав їм 2 тисячі гривень, які віз, щоб оплатити операцію, вони його відпустили.
Віктор Міняйло написав заяву в міліцію. За його словами, співробітники "Кобри" вже зверталися до нього, щоби залагодити ситуацію.