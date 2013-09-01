В Одесі затримано чоловіка, який порубав свого знайомого сокирою

18:09, 01 вересня 2013
Суспільство
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В Одесі затримано чоловіка, який відрубав сокирою руку своєму знайомому.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Одеській області, 31 серпня о 20:00 в Малинівський районний відділ надійшло повідомлення з однієї з міських лікарень про те, що до медичної установи з важкими тілесними ушкодженнями шиї, передпліччя і фаланг пальців рук доставлено 36-річного жителя міста Котовськ Одеської області.

У лікарні потерпілий пояснив, що тілесних ушкоджень йому завдав знайомий в квартирі по вулиці Генерала Петрова, де вони робили ремонт. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малинівського відділу міліції.

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Встановлено, що в процесі спільного розпивання алкогольних напоїв і раптової сварки один із чоловіків сокирою завдав травм іншому. До лікарні постраждалого доставили перехожі, які побачили скривавленого чоловіка, що лежав на вулиці і благав про допомогу.

За підозрою в скоєнні даного злочину затримано громадянина 1980 року народження, який дав правдиві свідчення. За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ознаками ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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