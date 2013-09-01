ЗМІ: Сотні "апаратників" МВС отримали фальшивий статус учасника бойових дій

Як повідомляє ZN.UA, серед них значаться міністри МВС Юрій Кравченко, Юрій Смирнов та Микола Білоконь, заступники міністра Микола Любар, Олександр Міленін, Геннадій Москаль та Олександр Новіков, начальник головного штабу МВС Віктор Зубчук, керівник міністерського апарату Олександр Харламов, голова Господарського управління міністерства Володимир Подзигун.

А також керівник Центру культури і мистецтв МВС, ректор Національного університету внутрішніх справ, начальник Центру громадських зв'язків Апарату Міністра, заввідділом тижневика "Іменем Закону" та багато інших.

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"Схема отримання статусу була гранично проста. Два рази на рік керівництво ООН обов'язково проводить так звані медальні паради. Це урочистий захід , на якому члени місії нагороджуються медаллю ООН "На службі миру". На цих заходах повинні бути присутніми керівники підрозділів місії та представники керівників відомств, що відправили свої підрозділи. Таким чином, в МВС формувалася делегація, яка прямувала з одноденним візитом у Косово для підняття бойового духу і нагородження своїх підлеглих" , - стверджує оглядач Максим Шпаченко.

До складу делегації, що затверджується першими особами міністерства, потрапляли генерали, полковники молодший офіцерський склад і навіть журналісти. Прибувши на один день у Косово, вони брали участь у нагородженні і поверталися до Києва.

А потім ставили свій підпис під типовим рапортом з проханням розглянути питання про визнання його учасником бойових дій "у зв'язку з тим , що такого-то числа я перебував у службовому відрядженні у складі Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово".

При цьому до рапорту додавалася типова довідка про те, що офіцер такий-то "притягувався до проведення спеціальних операцій з перекриття контрабандних шляхів провозу вогнепальної зброї та наркотиків на територію Косово і їх вилучення, а також до операцій з конвоювання вибухонебезпечних предметів".

Командир підрозділу І.Касьян, даючи свідчення в прокуратурі, визнав , що ці довідки підписувалися "оскільки була пряма вказівка ​​з міністерства" , а готувалися вони "для того, щоб надалі представники МВС на їх підставі отримали статус учасника бойових дій".

Як відомо, власники цього статусу, за українським законодавством, мають цілу низку пільг - від безкоштовних путівок в санаторії до 75-відсоткової знижки на оплату комунальних послуг.