Один депутат обходиться скарбниці в 2039 гривень на добу

Як пише "Сегодня", депутату по роботі не потрібно витрачатися на бензин, авіаквитки, лікарні, бесіди по телефону і навіть на ручки з блокнотами. Для порівняння: таку ж зарплату, але в місяць, отримує лікар-дільничний (з неї ж він платить за житло, проїзд тощо).

Депутати на розмір своєї зарплати не скаржаться, але запевняють, що з їхніми витратами - це не такі вже й великі гроші.

«На що йде? Частина - на проживання в Києві під час засідань комітетів або сесії, - говорить депутат від КПУ Олександр Зубчевський. - Звичайно, готель надають безкоштовно, але треба ж якось харчуватися ще! Крім того, та площа, яку мені дають в готелі - 12 кв. м, - не дозволяє мені перевезти до Києва сім'ю, тому я постійно катаюсь у Запоріжжя до них. Частина йде на поїздки по області і зустрічі з виборцями, на допомогу їм. Решти на життя вистачає, але це мені... »

«Я вважаю, грошей виділяють достатньо. А чи багато це... Тут потрібно враховувати, що депутат - держчиновник з особливим статусом, його голосування може мати ключове значення для країни. Тому потрібно при розрахунку зарплати враховувати і корупційну складову - зарплата повинна бути гідною, щоб парламентарій не лобіював чиїсь інтереси за гроші, - говорить нардеп від ПР Володимир Олійник.

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«Зарплати на життя депутата вистачає, - сказав депутат від «Батьківщини» Андрій Сенченко. - Я особисто свою витрачаю на благодійність, і ось на благодійність її не вистачає. Занадто багато нужденних... Зайвими пільгами вважаю путівки в санаторій або замовлення машини по Києву - є ж громадський транспорт. А ось перельоти - необхідність, якщо їх скасувати, то всі будуть сидіти в Києві замість зустрічей з виборцями та вирішення проблем в округах».

Втім, як зізнаються депутати анонімно, велика частина зарплати нардепа йде на дорогий одяг і аксесуари. «Депутат не може через свій статус виглядати погано, - говорить один з нардепів. - Тому доводиться витрачатися на хороші брендові костюми, взуття, годинники... »