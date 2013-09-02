Побиття журналіста працівниками "Кобри" розслідуватиме прокуратура
Обставини побиття редактора програми «Автомандри» на телеканалі ТВі співробітниками спецпідрозділу ДАІ «Кобра» розслідуватиме прокуратура.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області.
31 серпня у Круглик Києво-Святошинського району стався інцидент між співробітниками ДАІ та журналістом.
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Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).
Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Києво-Святошинського району.
Досудовим розслідуванням, хід якого контролюється прокуратурою Київської області, будуть з’ясовані всі обставини справи та надана правова оцінка діям працівників міліції.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня о 8.00 у селі Круглик Києво-Святошинського району співробітники спецпідрозділу ДАІ «Кобра» зупинили автомобіль і побили тележурналіста, забравши в нього 2 тис. грн.
Народні депутати від "Батьківщини" звернулися до генерального прокурора з вимогою взяти під особистий контроль розслідування справи про побиття та пограбування журналіста.