Побиття журналіста працівниками "Кобри" розслідуватиме прокуратура

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області.

31 серпня у Круглик Києво-Святошинського району стався інцидент між співробітниками ДАІ та журналістом.

На тему: Міліція відкрила провадження щодо побиття журналіста співробітниками ДАІ

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Києво-Святошинського району.

Досудовим розслідуванням, хід якого контролюється прокуратурою Київської області, будуть з’ясовані всі обставини справи та надана правова оцінка діям працівників міліції.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня о 8.00 у селі Круглик Києво-Святошинського району співробітники спецпідрозділу ДАІ «Кобра» зупинили автомобіль і побили тележурналіста, забравши в нього 2 тис. грн.

Народні депутати від "Батьківщини" звернулися до генерального прокурора з вимогою взяти під особистий контроль розслідування справи про побиття та пограбування журналіста.