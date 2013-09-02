У Тернополі злодії автогеном розрізали банкомат, забравши 180 тисяч

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався вночі 1 вересня.

На тему: Злодії, які крали гроші з терміналів, не могли "подужати" банкомат

Про виявлений пошкоджений банкомат правоохоронцям повідомила працівниця медзакладу. Слідчо-оперативні групи міського та обласного управління міліції, які прибули на місце події, встановили, що невідомі проникли в приміщення обласної дитячої лікарні, пошкодивши замки на вхідних дверях. Після цього розрізали автогеном задню кришку банкомата, встановленого на 1-му поверсі, і викрали звідти понад 180 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

В міліції зауважили, що банкомат не був обладнаний сигналізацією, а приміщення – відеонаглядом.