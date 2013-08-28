Злодії, які крали гроші з терміналів, не могли "подужати" банкомат

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, одна ОЗГ спеціалізувалася на незаконному втручанні в роботу терміналів поповнення. До її складу входили троє мешканців столиці, ще один – житель Черкащини.

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Пересуваючись по території Київщини та Житомирської області, зловмисники обирали своїми мішенями термінали поповнення рахунків, що були встановлені у приміщеннях торгівельних об’єктів, лікарень тощо. Зламуючи замки на пристроях, зловмисники викрадали купюроприймачі із грошима. При затриманні у членів ОЗГ було вилучено спеціальне обладнання, радіостанції, слюсарні інструменти, маски та взуття, а також частину викрадених грошей.

Правоохоронці встановили, що з січня по серпень 2013 року зловмисники скоїли 20 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 («крадіжка») Кримінального кодексу України. Збитки, завдані діяльністю цієї ОЗГ, перевищили 300 тисяч гривень.

Ще одну групу зловмисників оперативникам карного розшуку Київщини вдалося затримати за сприяння бійців спецзагону «Беркут» та обласного УДАІ. Пересуваючись на автомобілі, злодії обкрадали банкомати, які пошкоджували механічним способом. Через спробу крадіжок з ладу були виведені три банкомати, проте довести задумане до логічного завершення крадії так і не змогли.

Оперативники карного розшуку вийшли на слід зловмисників. За місцем їх проживання правоохоронці вилучили речові докази причетності чоловіків до спроб крадіжок: слюсарний інструмент, одяг, маску, радіостанції.

Дії цієї групи злодіїв кваліфіковані слідчими як скоєння замахів на вчинення крадіжки, що передбачено ст. 185 ККУ. Зловмисники заарештовані.

За скоєння крадіжки передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.