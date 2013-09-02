Названі три українські фільми, що претендують на оскарівську номінацію

За премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у номінації «Фільм іноземною мовою», можливо, змагатимуться «Вічне повернення» режисера Кіри Муратової, «Параджанов» режисерів Сержа Аведікяна та Олени Фетисової та «Хайтарма» режисера Ахтема Сейтаблаєва.

Про це УНІАН повідомили у Громадській організації «Асоціація продюсерів України», при якому створено національний Оскарівський комітет.

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Фільм «Вічне повернення» режисера Муратової та виробництва кінокомпаній SOTA Cinema Group і Wise Vision (Україна) отримав у 2013 році премію «Ніка» в номінації «Кращий фільм країн СНД і Балтії».

Картина розповідає про історію чоловіка і жінки , які не бачилися багато років. Героїв фільму на перший погляд, нічого не пов'язує, вони лише колишні однокурсники. Одного разу Він приїжджає в Її місто, щоб відвідати і спитати поради у життєвій ситуації: Він любить двох жінок і не знає, як вчинити...

В український прокат фільм виходить 26 вересня 2013 року.

Фільм «Параджанов» - дебютний повнометражний фільм співрежисера Фетісової (Україна) і Аведікяна (Франція), знятий у копродукції України, Франції, Грузії та Вірменії за підтримки Державного агентства України з питань кіно, ARTE FRANCE, Грузинського та Вірменського Національних кіноцентрів. З української сторони фільм представляє кіностудія «Інтерфільм».

На Одеському міжнародному кінофестивалі фільм отримав приз «Золотий Дюк» за Кращий український повнометражний фільм.

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В український прокат фільм виходить 26 вересня 2013 року.

Перший кримськотатарський повнометражний художній фільм «Хайтарма» (Повернення) режисера Сейтаблаєва знятий кримською телекомпанією АТР.

Фільм створено на основі реальних подій і розповідає про сталінську депортацію кримських татар у травні 1944 року, а також долю льотчика, національного героя кримських татар Амет-Хана Султана.

Фільм вийшов в український прокат 17 травня 2013 року.

Український Оскарівський комітет планує 12 вересня оголосити фільм-номінанта від України на премію «Оскар».

До складу Український Оскарівський комітет входять видатні діячі вітчизняного кінематографа і кінокритики: народна артистка України Ада Роговцева, народний артист України, кінорежисер Олег Фіалко (голова Комітету), лауреат технічної премії «Оскар» Анатолій Кокуш, голова Національної Спілки кінематографістів Сергій Тримбач, кінокритик, ведучий телепрограми «Аргумент-кіно» Володимир Войтенко, письменник, сценарист Андрій Курков, продюсер, президент АПУ Олексій Сєрков, продюсер, віце -президент АПУ Дмитро Колесников, продюсер, сценарист Ігор Савиченко, режисер Сергій Маслобойщиков та президент Української кіноассоціаціі Денис Ржавський .

У США номінанти у 24-х категоріях будуть оголошені 16 січня 2014 року, а сама 86-та церемонія вручення премії «Оскар» за заслуги в галузі кінематографу за 2013 рік відбудеться 2 березня 2014 року в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі.