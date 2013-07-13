В Одесі відкрився IV міжнародний кінофестиваль (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття відбулося вчора пізно ввечері в Одеському національному академічному театрі опери і балету.

Червоною доріжкою завдовжки 80 метрів пройшли зірки українського і світового кінематографа. У їх числі: режисери Кшиштоф Зануссі і Кіра Муратова, актори Георгій Делієв, Борис Барський, Олег Школьник, Олег Філімонов, Ірина Апексімова, Гоша Куценко, Надія Мейхер, а також легендарний Емір Кустуріца.

По червоній доріжці пройшли світські персони, включаючи голову Державного агентства з питань кіно України Катерину Копилову і віце-прем'єр-міністра України Костянтина Грищенка, мера міста Олексія Костусєва, губернатора регіону Едуарда Матвійчука, депутатів обласної і міської рад.

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Офіційну церемонію відкриття провели популярні українські телеведучі Олексій Суханов і Маша Єфросиніна.

До учасників, гостей і організаторів звернувся Грищенко, який зачитав вітання Президента України Віктора Януковича.

Відкрився фестиваль повнометражною стрічкою Джеффрі Чендора «Не згасне надія», де головну і єдину роль грає легенда американського кінематографа, двократний лауреат «Оскара» – 76-річний Роберт Редфорд. За словами продюсера фільму Анни Герб, під час зйомок фільму використовувалися декорації, побудовані для зйомок «Титаніка» Джеймса Кемерона. Зйомки – реальні, без монтажу, проводилися на Багамах, на узбережжі Мексики і Каліфорнії.

За словами президента ОМКФ Вікторії Тігіпко, нинішній фестиваль перейде бар'єр у 100 тис. глядачів.

У процесі відбору міжнародного конкурсу селективна фестивальна комісія переглянула близько тисячі стрічок, зокрема - на 27 кінофестивалях: на Канському, Берлінському і Венеціанському, а також на кінофорумах у Софії, Варшаві, Локарно, Москві, Плзені, Роттердамі тощо. Для участі у конкурсних програмах фестивалю було одержано 650 заявок.

Для міжнародного конкурсу відібрано стрічки 11 режисерів зі США, Великої Британії, Ізраїлю, Грузії, Італії, Польщі, Німеччини, Румунії, Франції, Індії, Росії та України. На національну кінопремію претендують 4 фільми у повнометражній секції, включаючи байопік «Параджанов», і 12 короткометражних.

Журі визначить переможців міжнародного конкурсу у категоріях «Кращий фільм», «Краща режисура» і «Краща акторська робота». Цього року його очолив продюсер Олександр Роднянський. У складі журі - німецька актриса Франциска Петрі, британська продюсер франшизи про Гарі Поттера Таня Сегачян, режисер, актриса і педагог Нана Джорджадзе (Грузія/Німеччина/Росія) і успішний український письменник, автор більш як 20 кіносценаріїв Андрій Курков.

У складі журі Української національної кінопремії - режисер, кінокритик і куратор соціально-кінематографічних проектів Марк Казінс (Велика Британія), співзасновник одного з найвпливовіших кінофестивалів короткометражного кіно у Клермон-Феррані Жорж Боллон (Франція), грузинська продюсер і кінодіяч Тамара Татішвілі, а також український композитор Вадим Храпачов.

У рамках ОМКФ - кінопокази просто неба. На потьомкінських сходах – фільм «Схід сонця», на Ланжеронівському узвозі - «Приморський бульвар», «Тіні забутих предків».

Фестиваль триватиме до 20 липня включно.