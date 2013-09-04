Китай може взяти під контроль найбільше газове родовище Туркменістану

Відповідну угоду між держконцерном Туркменгаз і Державним банком розвитку Китаю було підписано в Ашхабаді за підсумками переговорів президента Гурбангули Бердимухамедова і голови КНР Сі Цзіньпіна.

Розмір кредиту не розголошується, відзначає РІА Новости. Усього за підсумками туркмено-китайських переговорів підписано 13 документів. За словами Бердимухамедова , співробітництво країн вийшло на "рівень стратегічного партнерства" , і найближчим часом в КНР з діючого газопроводу Туркменістан-Китай буде поставлятися близько 40 мільярдів кубометрів газу на рік.

У свою чергу глава КНР зазначив, що співпраця спрямована на далеку перспективу. "Туркменістан - великий виробник і експортер природного газу , а Китай має стабільний і великий ринок споживання . Обидві сторони сповнені рішучості прискорити будівництво третьої нитки газопроводу Китай - Центральна Азія і почати будівництво четвертої, а також на високому рівні організувати проект розробки родовищ на правобережжі Амудар'ї , облаштування родовища " Галкиниш " , - сказав він.

Газове родовище "Галкиниш" ( колишня назва Південний Елетен - Осман ) , за оцінкою британської компанії Gaffney , Cline & Associates , має запасами в обсязі більше 26,2 трильйона кубометрів газу , що виводить його на друге місце в світі після родовища Південний Парс (Іран і Катар) .