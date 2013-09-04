Путін: Куди б Україна не йшла, ми все одно колись і десь зустрінемося

Про це президент РФ сказав напередодні саміту «великої двадцятки».

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«Ви знаєте, що б не відбувалося, і куди б Україна не йшла, ми все одно колись і десь зустрінемося. Чому? Тому що ми – один народ. І як би на те, що я зараз сказав, не сердилися націоналісти з обох боків, а націоналісти є і у нас, і на Україні, насправді воно так і є», - заявив Путін.

«Тому що у нас одна Дніпровська Київська купіль, у нас, безумовно, спільне історичне коріння і спільні долі, у нас спільна релігія, спільна віра, у нас дуже схожа культура, мови, традиції і менталітет, як ви правильно сказали», - відзначив він.

За його словами, є, безумовно, свої особливості і своє етнічне забарвлення у всьому. При цьому Путін відзначив, що українська культура, українська мова, танці, музика чудові і він захоплюється завжди цим.

Путін відзначив, що в роки Першої світової війни і наступних революційних подіях «і білий рух, і червоний билися між собою на смерть, мільйони людей загинули під час громадянської війни, але ніколи не порушувалося питання про відокремлення України».

«І червоні, і білі виходили з цілісності Російської держави (імперії)», - сказав він.

«Щодо цієї частини України, це край, і ми розуміємо і пам'ятаємо, що ми народилися, як я сказав, із загальноукраїнської Дніпровської купелі, там зароджувалася Русь, і ми всі звідти родом. Так сталося, що частина цієї території опинялася в руках різних держав, які знаходилися на захід від цих територій, і всі ці роки, всі ці сторіччя український народ зазнавав великих , по суті, переслідувань, в такому рабському принизливому становищі перебував», - сказав Путін.

Він вважає, що тільки після возз'єднання обох частин Русі ця частина України почала розвиватися і, по суті, процвітати.

«За час спільного єдиного існування Україна перетворилася на велику європейську державу, одержавши додаткові території, населення, причому це і за рахунок Росії, за рахунок деяких областей на заході. Радянський Союз провів такі обміни і нагородив Україну цими територіями», - заявив він.

За його словами, в результаті Україна перетворилася на велику державу, в яку вкладено колосальні інвестиції в інфраструктуру, в розвиток промисловості і таке інше.