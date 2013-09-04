Путін не виключає, що погодиться на операцію в Сирії, але з санкції ООН

Про це президент РФ сказав напередодні саміту «великої двадцятки».

"Я цього (згоди РФ) не виключаю. Але хочу звернути вашу увагу на одну абсолютно принципову обставину. Згідно з чинним міжнародним правом санкцію на застосування зброї стосовно суверенної держави може дати тільки Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Будь-які інші приводи, способи, які виправдовували б застосування сили щодо незалежної і суверенної держави, неприпустимі і їх не можна кваліфікувати інакше як агресію", - заявив Путін в інтерв'ю Першому каналу й агентству АП.

«Зараз припускати і наперед сказати: так, ми робитимемо те або це, - було б абсолютне некоректно, в політиці так не поводяться. Але я вас запевняю, що ми займемо принципову позицію. Хочу сказати, що принциповість цієї позиції полягає в тому, що застосування засобів масового знищення людей є злочином», - сказав він.

При цьому Путін відзначив, що виникає й інше питання. «Якщо буде встановлено, що це бойовики застосовують засоби масового знищення, що робитимуть США з бойовиками? Що робитимуть ці спонсори з бойовиками? Припинять поставки зброї? Почнуть проти них бойові дії?», - відзначив він.

Путін підкреслив, що, якщо у когось є відомості про те, що хімічна зброя була застосована саме регулярною армією, то ці докази мають бути представлені у Раду Безпеки ООН.

«Інспекторам і у Раду Безпеки. І вони мають бути переконливими. Вони не повинні ґрунтуватися на якихось чутках, або на інформації, одержаній спецслужбами в результаті якихось чуток, якихось розмов і таке інше. Навіть у Сполучених Штатах є експерти, які вважають, що представлені адміністрацією докази не є переконливими, і не виключають можливості того, що опозиція провела наперед заплановану провокаційну акцію, намагаючись дати своїм покровителям привід для збройного втручання», - відзначив президент РФ.

Путін назвав відеоматеріали, на яких зображені убиті діти, жахливими.

«Питання тільки в тому, хто і що зробив, і хто в цьому винний. Самі ці кадри не дають відповідей на ті питання, які я зараз порушив. І є думка, що це компіляція тих самих бойовиків, які, як ми добре знаємо, і адміністрація США це визнає, пов'язані з Аль-Каїдою, і які завжди відрізнялися своєю особливою жорстокістю», - додав він.