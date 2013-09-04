До Умані вже приїхало 26 тисяч хасидів із 15 країн світу

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, станом на 4 вересня до міста приїхали понад 25,9 тис. хасидів із 15 країн світу, серед них 2444 дитини та 15 жінок. Найбільше паломників із Держави Ізраїль, а також Німеччини, Франції та США. Також є паломники з ПАР, Канади, Італії, Великої Британії, Індії Швейцарії, Чехії, Бельгії, Киргизстану, Російської Федерації та Іспанії. Паломники до Умані прибуватимуть до 16 години 4 вересня. Прибувають прочани до Умані, в основному, автобусами з міжнародних аеропортів ”Бориспіль”, Одеси та Вінниці.

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Раніше повідомлялося, що за попередніми підрахунками, на святкування іудейського Нового року до Умані з’їдуться понад 25 тис. паломників із більш як 20 країн світу. А вже з 7 вересня паломники почнуть від’їжджати з Умані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб на нараді 3 вересня заявив, що цьогорічна організація прийому хасидів відбувається на якісно новому рівні. Представник Міжнародного Благодійного Фонду ім. Раббі Нахмана Шимон Бускіла від імені паломників подякував обласній владі за допомогу приїжджим хасидам.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із джерел близьких до офіційних, сьогодні вранці до Умані на авто в супроводі охорони приїхали президент Євроазіатського єврейського конгресу, мільярдер Олександр Машкевич та підприємець, президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович. Вони приїхали до Умані щоб помолитися на могилі Раббі Нахмана.

Як повідомляв УНІАН, цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечують 429 міліціонерів, 12 ізраїльських поліцейських та 89 співробітників ДСНС, у тому числі водолази, хіміки, піротехніки.

Довідка УНІАН. Засновник брацлавського (бресловського) хасидизму Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Масове паломництво до могили Цадика Нахмана розпочалось 1988 року. Тоді на прощу прибуло 200 осіб брацлавських хасидів.