В Умані водолази врятували хасида, який тонув

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел близьких до офіційних, біля кар`єру, де зазвичай купаються хасиди, обладнано цілодобовий стаціонарний пост зведеного загону правоохоронців. Водолази побачили, що хасид почав тонути і відразу кинулися на допомогу.

Витягнувши його на берег воду, працівники УДСНС в Черкаській області разом із правоохоронцями надали паломнику першу медичну допомогу. За попередніми даними, через низьку температуру повітря і води, ногу паломника могла звести судома.

Торік на цьому кар’єрі рятувальники врятували хлопчика-хасида, який впав у воду. А позаторік тут втонув 19-річний хасид.

Як повідомляв УНІАН, станом на вечір 3 вересня до міста приїхали понад 20 тис. хасидів із 14 країн. За попередніми даними, на святкування іудейського нового року до Умані з’їдуться понад 24 тис. паломників із більш як 20 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, цього року новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечують 429 міліціонерів, 12 ізраїльських поліцейських та 129 співробітників ДСНС, в тому числі водолази, хіміки, піротехніки.

Довідка УНІАН. Засновник брацлавського (бресловського) хасидизму Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.