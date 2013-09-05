У Харкові Toyota виїхала на зустрічну смугу і протаранила маршрутку (відео)
У Харкові внаслідок зіткнення іномарки з маршрутним автобусом постраждало п’ятеро людей.
Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася вчора, 4 вересня, близько 18:45 на вулиці Белгородське шосе.
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Водій автомобіля Тайота-Камри (38-річний чоловік), рухаючись по вулиці Белгородське шосе, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом МАН під керуванням 40-річного чоловіка, що знаходився на маршруті №296.
На момент ДТП у салоні автобусу знаходилось 45 пасажирів. Внаслідок ДТП водій автомобіля Тайота-Камри та чотири пасажира автобусу МАН отримали тілесні ушкодження та були доставлені до 4-ї лікарні.
Наразі правоохоронними органами встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.