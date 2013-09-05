У страшній ДТП На Кіровоградщині загинуло двоє людей (фото)
13:25, 05 вересня 2013Суспільство
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У середу, 4 вересня, на Кіровоградщині у ДТП загинуло двоє людей, серед них громадянин Російської Федерації.
Один з пасажирів - у тяжкому стані / Фото : 0522.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС області, біля с. Мечиславка Ульянівського району водій автомобіля «Mercedes ML 230», 1971 року народженя, громадянин Російської Федерації, не впорався з керуванням та допустив з’їзд у правий кювет з подальшим перекиданням автомобіля.
Фото : 0522.ua
Внаслідок пригоди загинув пасажир, 1963 р.н, водія та ще одного пасажира 1960 р. н. в тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення Ульянівської ЦРЛ. Цього ж дня водій від отриманих травм помер.
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