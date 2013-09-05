У страшній ДТП На Кіровоградщині загинуло двоє людей (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС області, біля с. Мечиславка Ульянівського району водій автомобіля «Mercedes ML 230», 1971 року народженя, громадянин Російської Федерації, не впорався з керуванням та допустив з’їзд у правий кювет з подальшим перекиданням автомобіля.

Внаслідок пригоди загинув пасажир, 1963 р.н, водія та ще одного пасажира 1960 р. н. в тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення Ульянівської ЦРЛ. Цього ж дня водій від отриманих травм помер.