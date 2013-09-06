Януковича віднесли до десятки найкращих тенісистів України в своєму віці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України з посиланням на всеукраїнський журнал «Олімпійська арена», якому голова держави дав інтерв’ю під час робочої відпустки у Криму влітку цього року.

Як зазначив Янукович, він «захопився тенісом приблизно 13 років тому. До того ніколи не тримав ракетки в руках. Одного прекрасного дня мій старий друг, який на той момент уже років десять регулярно грав у великий теніс, подарував ракетку зі словами: «Ось тобі ракетка, тренуйся, і колись, за кілька років ми з тобою зіграємо». Тоді я дав собі обіцянку, що цей дружній матч має відбутися не за роки, а за два місяці».

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Як зазначив глава держави, весь вільний час він тоді присвятив наполегливим тренуванням: «Настільний теніс, у який я грав доти, виявився «ворогом номер один» великого тенісу. Там зовсім інша механіка рухів. Якщо у настільному тенісі всі рухи короткі, то тут потрібен гарний розворот плечей, потужний мах. Ну і, звичайно, чітко прорахована стратегія гри… Як кажуть, у тенісі грають ногами, а перемагають головою».

За словами Януковича, той дружній матч він виграв, додавши, що вже вийшов на «певний рівень».

«Колись чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов, який вже в зрілому віці почав займатися тенісом, сказав, що цей вид спорту - це шахи в русі. Цілком із ним згоден, адже найголовніше в тенісі - це стратегія та тактика. Цю гру потрібно бачити на два-три кроки вперед. Треба перед стартом розрахувати - як зробити подачу, як її прийме суперник, якими можуть бути його можливі варіанти відповіді, і що ти робитимеш далі. Намагаюся під кожного партнера обрати відповідну тактику, залежно від його навиків, руху на корті та стилю гри», - розповів глава держави.

За словами Президента, заняття тенісом, розуміння тактики гри допомагають йому і в роботі. «У політиці, як і у спорті, головне - це стратегія перемоги, план виграшної боротьби. Якщо у спорті перемога - це твій виграш, на світовій арені це - перемога країни, то в політиці в результаті перемоги твоєї команди виграє український народ. Але і у спорті, і в політиці потрібно вибудовувати стратегію перемоги, аналізувати свою гру та гру суперника», - сказав він.

«Спортивна підготовка - це, в першу чергу, витривалість, відмінна фізична форма, воля до перемоги і командна робота - навіть у такому індивідуальному виді спорту як теніс», - додав глава держави.

Він розповів, що намагається тренуватися регулярно.

У повідомленні зазначається, що партнери Януковича по корту поділилися з «Олімпійською ареною» враженнями: у Президента феноменальне відчуття м’яча, вміння вести гру й великий арсенал ударів. Він любить грати рваним ритмом, варіюючи при цьому темп гри, чергуючи активні, швидкі м’ячі із різаними, скороченими ударами. Як вважають фахівці, у своїй віковій категорії глава держави входить до десятки найкращих гравців України. Швидкість подачі м’яча у Президента близько 180 км/год, у професійних гравців - близько 220 км/год, зазначає видання.