Янукович поїхав у робочу відпустку до Криму
10:16, 06 липня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович перебуває в Автономній Республіці Крим у робочій відпустці, під час якої у графіку очільника держави заплановано низку зустрічей та переговорів.
Янукович перебуває у робочій відпустці
Про це повідомляє пресс-служба Президента України.
Планується, що під час відпустки голова держави візьме участь у заходах, присвячених відзначенню 1025-річчя хрещення Київської Русі.
Анонси та інформація про заходи за участю Президента будуть опубліковані на Офіційному інтернет-представництві Президента України.
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