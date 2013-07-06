Янукович поїхав у робочу відпустку до Криму

Про це повідомляє пресс-служба Президента України.

Планується, що під час відпустки голова держави візьме участь у заходах, присвячених відзначенню 1025-річчя хрещення Київської Русі.

Анонси та інформація про заходи за участю Президента будуть опубліковані на Офіційному інтернет-представництві Президента України.